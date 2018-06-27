Сафват: призовые с «Ролан Гаррос» потратил на приобретение новых ракеток

Египтянин Мохамед Сафват рассказал, на что потратил призовые за участие в первом круге Открытого чемпионата Франции.



«Я просто купил несколько ракеток после соревнований в Париже. Да, у меня нет спонсора, но это не проблема. Никто не предоставляет мне амуницию, но никто и не ожидает от меня сверхрезультатов. Всё держится исключительно на мне», – цитирует 163-ю ракетку мира World Tennis USA.



Мохамед сыграл в первом круге в качестве «лаки-лузера» – он заменил травмировавшегося серба Виктора Троицки и стал первым египтянином, выступившим в основной сетке турниров «Большого шлема» с 1996 года. За участие в матче с Григором Димитровым, несмотря на поражение, он получил $ 40 тыс.