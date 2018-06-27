Свитолина: я переехала в Лондон, так как здесь идеальные условия для тренировок

Украинка Элина Свитолина рассказала, почему ей нравится Уимблдон, и призналась, что будет чувствовать себя на этом турнире как дома.

«Для меня этот Уимблдон будет первым после переезда в Лондон. Думаю, это мне поможет. Я буду чувствовать себя как дома. Мне нравится местная атмосфера, рынки. Очень люблю Лондон в период Рождества.

Уимблдон — это большое событие в Лондоне, что очень хорошо, так как все следят за теннисом. Я также являюсь большой поклонницей футбола, так что получается целая смесь впечатлений. Мне это нравится. Я решила переехать в Лондон, потому что здесь идеальные условия для тренировок. Также мне очень комфортно лететь отсюда в США, Китай или любую точку Европы. Это очень просто. К тому же я уже много лет работаю с англичанами.

Мне нравится атмосфера турнира и все его традиции. В Лондоне всегда строгие правила. Это касается и Уимблдона. Иногда это нелегко, но именно это и делает Уимблдон особенным. Он отличается от других турниров. Я не против правил. Выступление в Лондоне точно отличается от игры в других местах", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.