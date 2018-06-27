Джонсон: я считаю свою карьеру успешной

Американец Стив Джонсон, обыгравший россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:2, 6:4, признался, что считает свою карьеру успешной.
«Я считаю свою карьеру успешной. У меня останутся прекрасные воспоминания. Я хочу, чтобы, оглядываясь назад, я знал, что сделал всё возможное для выхода на максимальный уровень в своей игре. Думаю, так и будет. Если я смогу ещё прибавлять с каждым днём, то в любом случае останусь доволен», — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.
За свою карьеру Стив выиграл три турнира ATP в одиночном разряде.
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.