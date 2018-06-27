Остапенко: матч с Агнешкой будет трудным, но я к нему подготовлюсь

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, прокомментировала свою победу в третьем круге над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:2 и поделилась ожиданиями от матча с Агнешкой Радваньской из Польши.

«Я провела ещё один прекрасный матч. Я здорово играла и отлично подавала. В некоторых моментах мне было нелегко, потому что соперница может демонстрировать очень хорошую игру и не допускать ошибок. В целом я довольна своей игрой в этом матче.

Я очень хорошо подготовилась к этому поединку. Я знала, как Бузэрнеску играет, и понимала, что мне нужно показать свой лучший теннис. Я вышла на корт и показала всё, что в моих силах. Это мой первый травяной турнир в году. Мне нравится это покрытие. Я наслаждаюсь этой неделей в Истбурне и с нетерпением жду следующего матча.

Я встречалась с Агнешкой пару раз и знаю, как она действует на корте. Это будет трудный матч, но к нему подготовлюсь", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Остапенко отдала всего три гейма Бузэрнеску в 1/8 финала турнира в Истбурне