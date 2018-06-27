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Кукушкин не пустил Феррера в четвертьфинал турнира в Истбурне

Кукушкин не пустил Феррера в четвертьфинал турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Михаил Кукушкин, представляющий Казахстан, вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне. В матче второго круга Кукушкин в двух сетах разгромил пятого сеяного, испанца Давида Феррера, со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 18 минут. Кукушкин 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Феррера 2 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка.

В других матчах второго круга австралиец Джон Миллман на двух тай-брейках одолел пятого сеяного, аргентинца Леонардо Майера, — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Британец Кэмерон Норри (WC) выиграл у соотечественника – Джея Кларка (LL) – 6:4, 6:3.

Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 18:35 МСК
Давид
Феррер
Михаил
Кукушкин
2:6 0:6
Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 17:40 МСК
Джон
Миллман
Леонардо
Майер
7:6 7:6
Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 17:00 МСК
Джей
Кларк
Кэмерон
Норри
4:6 3:6
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