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Маррей: очень рад, что Эдмунд играет так здорово

Маррей: очень рад, что Эдмунд играет так здорово
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал поражение от своего соотечественника Кайла Эдмунда в матче второго раунда соревнований в Истбурне.

«Я очень рад, что Кайл играет так здорово. Его выступления – это отличные новости для британского тенниса. Очень хорошо, что на моём этапе карьеры появился ещё один игрок из Великобритании на вершине игры. Надеюсь, он сможет конкурировать с сильнейшими и на более крупных турнирах», – цитирует Маррея официальный сайт ATP.

Следующий крупный турнир – Уимблдон. Главные травяные соревнования сезона стартуют 2 июля.

Истбурн (м) 2018. 2-й круг
27 июня 2018 года, среда. 19:15 МСК
Энди
Маррей
Кайл
Эдмунд
4:6 4:6
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