Маррей: очень рад, что Эдмунд играет так здорово

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал поражение от своего соотечественника Кайла Эдмунда в матче второго раунда соревнований в Истбурне.



«Я очень рад, что Кайл играет так здорово. Его выступления – это отличные новости для британского тенниса. Очень хорошо, что на моём этапе карьеры появился ещё один игрок из Великобритании на вершине игры. Надеюсь, он сможет конкурировать с сильнейшими и на более крупных турнирах», – цитирует Маррея официальный сайт ATP.



Следующий крупный турнир – Уимблдон. Главные травяные соревнования сезона стартуют 2 июля.