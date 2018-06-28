СМИ: С. Уильямс проходит допинг-тесты чаще других американских теннисисток

Журналист Лора Вагнер в своей статье на портале Deadspin заявила, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс чаще других американских теннисисток подвергается допинг-тестам.



В одном из примеров Вагнер рассказывает о том, как 14 июня в 8:30 утра домой к Уильямс приехал офицер ВADA. Теннисистки не оказалось дома, однако тот отказался покидать помещение до приезда Серены. Тест так и не состоялся, после чего сама Уильямс позвонила главе WTA Стиву Саймону и высказала тому претензии относительно того, что она стала «мишенью» для WADA.



На сайте американского антидопингового агентства (USADA) публикуется информация относительно каждого из взятых допинг-тестов, и, исходя из неё, в 2018 году Уильямс-младшую проверяли на допинг пять раз. Для сравнения Слоан Стивенс и Мэдисон Кис проверялись лишь однажды, а старшая сестра Серены Винус – дважды.



«За более чем 23 года профессиональной карьеры Серена ни разу не сдала положительного допинг-тесте. Её проверяли в несколько раз чаще, чем других, на протяжении всего времени и она смиренно выполняла все требования USADA. Хоть она и продолжает подчиняться политике организации, нет абсотно никаких оснований для таких целенаправленных проверок», – заявила пресс-секретарь Серены.

С. Уильямс: пришли допинг-офицеры, 454-ю ракетку мира проверяют 2 раза в неделю