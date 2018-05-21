С. Уильямс: пришли допинг-офицеры, 454-ю ракетку мира проверяют 2 раза в неделю

Американка Серена Уильямс высказалась относительно работы антидопинговой системы.



«И снова допинг-офицеры здесь. Второй раз за неделю. Горжусь тем, что помогаю делать спорт чище. Даже если они проверяют 454-ю ракетку мира. Дважды в неделю», — написала Серена в «Твиттере».



36-летняя американка пропустила более года из-за беременности и родов. Вернувшись в тур в начале марта, Серена сыграла лишь на трёх турнирах, не пройдя ни на одном из них дальше четвертьфинала.



На данный момент у 23-кратной победительницы одиночных турниров «Большого шлема» лишь 75 рейтинговых баллов. Уильямс делит 454-ю строчку рейтинга с россиянкой Анастасией Прибыловой.

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