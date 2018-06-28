Остапенко проиграла А. Радваньской в четвертьфинале турнира в Истбурне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, не смогла выйти в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Польши Агнешке Радваньской со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.



За выход в финал Радваньска поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.