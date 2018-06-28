Дьяченко обыграла Жук в финале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (21) пробилась в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации она в двух партиях обыграла свою соотечественницу Софью Жук со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Третий турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 15 июля.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.