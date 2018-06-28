Хачанов уступил Димитрову на выставочном турнире в Харлингхэме

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Болгарии Григору Димитрову на выставочном турнире в Харлингхэме (Великобритания) – 7:6 (8:6), 4:6, 6:10.



Хачанов, занимающий в рейтинге ATP 40-ю строчку, ранее ни разу не встречался с шестой ракеткой мира Григором Димитровым.



Ранее стало известно, что ни один из российских теннисистов не попал в итоговый посев на главный травяной турнир сезона Уимблдон. Болгарский теннисист станет седьмой ракеткой соревнований. Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля.

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