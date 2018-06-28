Монфис: очень доволен матчем с Гарсией-Лопесом

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы над испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в четвертьфинале турнира в Анталье (Турция). В полуфинале соревнований Монфис встретится с соотечественником – Адрианом Маннарино.



«Думаю, что показал отличный теннис, в том числе и с точки зрения игры на своей подаче. Очень доволен итоговым результатом. Впереди новый поединок, полуфинальный матч всегда является сложным испытанием. Посмотрим, как сложится следующая игра. По правде говоря, я не думаю о статистике личных встреч с Маннарино. Важно было сделать всё, чтобы добиться успеха в поединке с Гарсией-Лопесом», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.