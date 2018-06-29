«Леди и джентльмены, Тейлор Свифт». Тейлора Фритца объявили как известную певицу

Конферансье выставочного турнира Boodles Challenge повеселила собравшихся зрителей, когда ошиблась при объявлении американца Тейлора Фритца. Девушка представила публике теннисиста как Тейлор Свифт – известную американскую поп-исполнительницу.



Сам выставочный поединок Фритц проиграл аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро – 4:6, 6:4, 13:15.

Boodles Challenge проходит в Великобритании накануне главного травяного турнира сезона Уимблдона. Мэйджор, действующим победителем которого является швейцарец Роджер Федерер, пройдёт со 2 по 15 июля.