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Касаткина — Осака: японка выиграла первый сет в матче третьего круга «тысячника» в Риме

Сегодня, 11 мая, в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) встретились российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 173-я ракетка мира Наоми Осака из Японии. Победу в первом сете со счётом 6:3 одержала Осака.

Первый сет длился 37 минут. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Наоми Осака в третьем круге турнира в Риме.

Ранее теннисистки встречались однажды на корте. Тогда Осака обыграла Касаткину в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) на харде.

Победительница этого матча встретится в следующем раунде с победительницей встречи Линды Носковой из Чехии и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Действующая чемпионка римского «тысячника» Елена Рыбакина снялась с турнира и не смогла защитить титул.