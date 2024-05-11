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Касаткина — Осака: японка выиграла первый сет в матче третьего круга «тысячника» в Риме

Касаткина — Осака: японка выиграла первый сет в матче третьего круга «тысячника» в Риме
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Сегодня, 11 мая, в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) встретились российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и 173-я ракетка мира Наоми Осака из Японии. Победу в первом сете со счётом 6:3 одержала Осака.

Первый сет длился 37 минут. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Наоми Осака в третьем круге турнира в Риме.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:40 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Ранее теннисистки встречались однажды на корте. Тогда Осака обыграла Касаткину в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) на харде.

Победительница этого матча встретится в следующем раунде с победительницей встречи Линды Носковой из Чехии и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Действующая чемпионка римского «тысячника» Елена Рыбакина снялась с турнира и не смогла защитить титул.

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