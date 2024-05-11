Диана Шнайдер не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Риме, уступив Пауле Бадосе

62-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 18 мая.

В матче третьего круга Шнайдер со счётом 7:5, 4:6, 4:6 уступила бывшей второй ракетке мира, представительнице Испании Пауле Бадосе.

Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 2 часа 37 минут. В её рамках Диана два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Паулы два эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Бадосы на турнире в Риме станет победительница матча Кори Гауфф (США, 3) — Жаклин Кристиан (Румыния, LL).