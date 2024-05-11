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Диана Шнайдер не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Риме, уступив Пауле Бадосе

Диана Шнайдер не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Риме, уступив Пауле Бадосе
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62-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 18 мая.

В матче третьего круга Шнайдер со счётом 7:5, 4:6, 4:6 уступила бывшей второй ракетке мира, представительнице Испании Пауле Бадосе.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 2 часа 37 минут. В её рамках Диана два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Паулы два эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Бадосы на турнире в Риме станет победительница матча Кори Гауфф (США, 3) — Жаклин Кристиан (Румыния, LL).

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