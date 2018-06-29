Конта рассказала о своём времяпровождении на досуге

Британка Йоханна Конта рассказала о своём досуге и предположила, кем бы могла стать в отсутствие тенниса в её жизни.



«В свободное время я очень люблю готовить, смотреть телешоу и читать. Ещё я обожаю живую музыку – недавно я была на концертах U2, Van Morrison и Эда Ширана. Встреча с Боно запомнится мне на всю жизнь.



Если бы я не играла в теннис, вероятно, могла бы стать актрисой. У меня хорошая память, и я люблю находиться на сцене. Певицей я бы не стала – вряд ли кто-то захотел бы меня слушать», – рассказала Конта в интервью Vogue.



На грядущем Уимблдоне Йоханне придётся защищать очки за выход в полуфинал. В прошлом году Конта стала первой британкой за 40 лет, которой удалось достичь 1/2 финала лондонского мэйджора.