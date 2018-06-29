Макарова не смогла выйти в финал турнира в Истбурне в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и украинка Надежда Киченок не смогли пробиться в финал турнира в Истбурне (Великобритания) в парном разряде, проиграв представительницам Румынии Ирине Бегу и Михаэле Бузэрнеску со счётом 6:4, 0:6, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
В финале соревнований в Истбурне Бегу и Бузэрнеску сыграют с победительницами матча Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай, 4) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Арина Соболенко (Беларусь).
Турнир завершится 1 июля.
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Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.