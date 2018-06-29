М. Зверев: рад победе над Кукушкиным, хотя не обошлось без доли везения

Немецкий теннисист Миша Зверев поделился эмоциями после победы над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в полуфинале турнира в Истбурне (Великобритания).



«Матч получился равным. Первый сет выдался весьма напряжённым, особенно тай-брейк. Я сумел выиграть стартовую партию, хотя, стоит признать, не обошлось без везения. Встреча получилась напряжённой, каждый розыгрыш мог склонить чашу весов на другую сторону. Очень рад, что победил. Мне нравится играть на траве, в Истбурне великолепные корты», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.



В финале немец встретится со словаком Лукашем Лацко, обыгравшим итальянца Марко Чеккинато (4).