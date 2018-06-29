Хенман: не думал, что Федерер станет настолько сильным теннисистом

Экс четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман вспомнил победу над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона-2001.



«В 1998 и 1999 годах я проигрывал в полуфинале Питу Сампрасу, поэтому испытал облегчение, когда Федерер обыграл американца на стадии четвёртого круга на Уимблдоне в 2001 году. Уже тогда было понятно, что Роджер станет хорошим теннисистом, но я не думал, что насколько сильным. В начале века травяное покрытие было более быстрым, что идеально подходило под мой игровой стиль, связанный с выходом к сетке. Впоследствии Федерер внёс коррективы и сумел значительно улучшить свою игру», — цитирует британца La Stampa.

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