Шарапова подтвердила предстоящую защиту титула в Тяньцзине

Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова подтвердила своё участие в хардовом турнире в Тяньцзине, сообщает теннисный журналист Михал Самульски.



Шарапова является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Тяньцзиня – в финальном матче прошлогоднего розыгрыша она в двух партиях обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко – 7:5, 7:6 (10:8). Этот трофей стал первым и единственным для Марии после отбытия 15-месячной дисквалификации за допинг.

Открытый чемпионат Тяньцзиня пройдёт с 8 по 14 октября.