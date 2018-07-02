Чилич обыграл Нисиоку в матче первого круга Уимблдона

Хорват Марин Чилич (3) не испытал проблем на старте Уимблдона в матче против японца Йосихито Нисиоки – 6:1, 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Чилича 21 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 имевшихся. Нисиока отметился 1 подачей навылет и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся. Двойными ошибками японец не отличился.



Соперником третьей ракетки турнира в следующем раунде станет победитель пары Гидо Пелья (Аргентина) – Джэйсон Каблер (Австралия).

В параллельном матче первого раунда соревнований австриец Деннис Новак в трёх партиях обыграл канадца Петера Полански – 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету победителя 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 имевшихся.