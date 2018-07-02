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Чилич обыграл Нисиоку в матче первого круга Уимблдона

Чилич обыграл Нисиоку в матче первого круга Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Хорват Марин Чилич (3) не испытал проблем на старте Уимблдона в матче против японца Йосихито Нисиоки – 6:1, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Чилича 21 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 имевшихся. Нисиока отметился 1 подачей навылет и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся. Двойными ошибками японец не отличился.

Соперником третьей ракетки турнира в следующем раунде станет победитель пары Гидо Пелья (Аргентина) – Джэйсон Каблер (Австралия).

В параллельном матче первого раунда соревнований австриец Деннис Новак в трёх партиях обыграл канадца Петера Полански – 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету победителя 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 имевшихся.

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Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:40 МСК
Петер
Полански
Деннис
Новак
2:6 3:6 6:7
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:40 МСК
Марин
Чилич
Йосихито
Нисиока
6:1 6:4 6:4
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