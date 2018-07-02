Радваньска вышла во 2-й круг Уимблдона, Вандевей — нет

Польская теннисистка Агнешка Радваньска вышла во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга 32-я ракетка турнира Радваньска в трёх сетах обыграла вышедшую из квалификации румынку Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 40 минут. Радваньска 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Русе 1 эйс, 11 ошибок на подаче и 4 брейка.

В других матчах дня чешка Катержина Синякова нанесла поражение 16-й ракетке Уимблдона, американке Коко Вандевей, со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 8:6. Румынка Михаэла Бузэрнеску (29) обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.