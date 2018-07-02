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Радваньска вышла во 2-й круг Уимблдона, Вандевей — нет

Радваньска вышла во 2-й круг Уимблдона, Вандевей — нет
Теннис

Польская теннисистка Агнешка Радваньска вышла во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга 32-я ракетка турнира Радваньска в трёх сетах обыграла вышедшую из квалификации румынку Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 40 минут. Радваньска 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Русе 1 эйс, 11 ошибок на подаче и 4 брейка.

В других матчах дня чешка Катержина Синякова нанесла поражение 16-й ракетке Уимблдона, американке Коко Вандевей, со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 8:6. Румынка Михаэла Бузэрнеску (29) обыграла белоруску Арину Соболенко — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 20:15 МСК
Агнешка
Радваньска
Елена-Габриэла
Русе
6:3 4:6 7:5
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 19:10 МСК
Коко
Вандевей
Катержина
Синякова
7:6 3:6 6:8
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 21:00 МСК
Арина
Соболенко
Михаэла
Бузэрнеску
7:6 1:6 4:6
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