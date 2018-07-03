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Чорич: Медведев играл намного лучше, чем я

Чорич: Медведев играл намного лучше, чем я
Теннис / Уимблдон 2018

Хорватский теннисист Борна Чорич (16) прокомментировал собственное поражение от россиянина Даниила Медведева в матче первого круга Уимблдона – 6:7 (6:8), 2:6, 2:6.

«Сегодня Медведев играл намного лучше, чем я. У меня был сетбол в первой партии, и я подумал, что если мне удастся его реализовать, всё может измениться. Когда же я проиграл партию, мой уровень тенниса резко упал, а соперника – повысился», – цитирует Чорича официальный сайт ATP.

Следующим соперником 22-летнего россиянина станет представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 16:05 МСК
Даниил
Медведев
Борна
Чорич
7:6 6:2 6:2
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