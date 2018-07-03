42 эйса помогли Кирьосу одолеть Истомина в первом круге Уимблдона

Австралиец Ник Кирьос (15) вышел во второй круг Уимблдона, сломив сопротивление узбекистанца Дениса Истомина. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3 в пользу 23-летнего уроженца Канберры, занимающего 18-е место в рейтинге АТР. Ник исполнил 42 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 3 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Истомин 6 раз подал навылет при 2 двойных.

За выход в третий круг Кирьос поспорит с победителем встречи между голландцем Робином Хасе и румыном Мариушем Копилом.

Также во второй круг вышли американцы Брэдли Клан (Q) и Тейлор Фритц, а также итальянец Симоне Болелли.