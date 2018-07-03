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42 эйса помогли Кирьосу одолеть Истомина в первом круге Уимблдона

42 эйса помогли Кирьосу одолеть Истомина в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Австралиец Ник Кирьос (15) вышел во второй круг Уимблдона, сломив сопротивление узбекистанца Дениса Истомина. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3 в пользу 23-летнего уроженца Канберры, занимающего 18-е место в рейтинге АТР. Ник исполнил 42 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 3 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Истомин 6 раз подал навылет при 2 двойных.

За выход в третий круг Кирьос поспорит с победителем встречи между голландцем Робином Хасе и румыном Мариушем Копилом.

Также во второй круг вышли американцы Брэдли Клан (Q) и Тейлор Фритц, а также итальянец Симоне Болелли.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Ник
Кирьос
Денис
Истомин
7:6 7:6 6:7 6:3
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:55 МСК
Пабло
Куэвас
Симоне
Болелли
6:7 6:7 1:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:15 МСК
Юити
Сугита
Брэдли
Клан
6:2 6:7 2:6 2:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Лоренцо
Сонего
Тейлор
Фритц
6:3 3:6 2:6 2:6
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