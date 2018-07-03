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Кукушкин сыграет с Надалем во втором круге Уимблдона, Фоньини победил Дэниэла

Кукушкин сыграет с Надалем во втором круге Уимблдона, Фоньини победил Дэниэла
Теннис / Уимблдон 2018

Итальянец Фабио Фоньини (19) в первом круге Уимблдона переиграл японца Таро Дэниэла со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. 31-летний уроженец Санремо, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 8 двойных ошибок, не отыграл ни одного брейк-пойнта из 3 и сделал 6 брейков. Следующим оппонентом Фабио станет его соотечественник Симоне Болелли.

Казахстанец Михаил Кукушкин одолел канадца Вашека Поспишила со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:3. Во втором круге Михаил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 17:10 МСК
Таро
Дэниэл
Фабио
Фоньини
6:3 3:6 3:6 3:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 17:25 МСК
Вашек
Поспишил
Михаил
Кукушкин
4:6 6:3 2:6 3:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 18:15 МСК
Пьер-Юг
Эрбер
Миша
Зверев
6:4 6:3 6:4
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 17:10 МСК
Марко
Чеккинато
Алекс
де Минор
4:6 7:6 6:7 4:6
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