Кукушкин сыграет с Надалем во втором круге Уимблдона, Фоньини победил Дэниэла

Итальянец Фабио Фоньини (19) в первом круге Уимблдона переиграл японца Таро Дэниэла со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. 31-летний уроженец Санремо, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 8 двойных ошибок, не отыграл ни одного брейк-пойнта из 3 и сделал 6 брейков. Следующим оппонентом Фабио станет его соотечественник Симоне Болелли.

Казахстанец Михаил Кукушкин одолел канадца Вашека Поспишила со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:3. Во втором круге Михаил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).