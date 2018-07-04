Победы Надаля и дель Потро, поражение Тима — в обзоре первого круга Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) в своём стартовом матче на Уимблдоне-2018 уверенно обыграл представителя Израиля Дуди Селу со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на Уимблдоне под пятым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Австриец Доминик Тим (7) не смог доиграть матч первого круга Уимблдона с киприотом Маркосом Багдатисом. 23-летний уроженец Винер-Нойштедта, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, отказался от продолжения борьбы, уступая 4:6, 5:7, 0:2.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.