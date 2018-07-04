ITF недовольна включением командного кубка мира в календарь ATP с 2020 года

Международная теннисная федерация выразила разочарование включением в календарь ATP-тура с 2020 года командного кубка мира. В новом турнире будут участвовать 24 команды, а общий призовой фонд турнира составит $ 15 млн, также будут присуждаться рейтинговые очки.

«Новость о том, что совет ATP решил включить в календарь командный кубок мира, не изменит нашего намерения представить новый формат Кубка Дэвиса. Но мы чувствуем, что ATP упустила возможность совместной работы с ITF на пользу тенниса в целом», — говорится в сообщении.

ITF поддерживает реформу Кубка Дэвиса с 2019 года. Планируется, что все матчи Мировой группы будут проводиться в ноябре — на неделе, когда сейчас проходит финал.

«Новый финальный турнир с участием 18 сборных сделают огромный вклад в развитие массового тенниса по всему миру. Кроме того игроков ожидают рекордные призовые», — сообщает официальный сайт ITF.

Командный Кубок мира по теннису вернётся в календарь с 2020 года