4 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Нидерландов Кики Бертенс (20) и россиянка Анна Блинкова. Начало поединка запланировано на 16:50 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бертенс — Блинкова на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с представительницей Румынии Александрой Дулгеру (Q).

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.