Халеп сохранит звание первой ракетки мира по окончании Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп останется на вершине мирового рейтинга после окончания Уимблдона.



Главная преследовательница уроженки Констанцы, датчанка Каролина Возняцки, уступила во втором круге травяного турнира «Большого шлема» россиянке Екатерине Макаровой, что гарантировало Халеп звание первой ракетки мира по окончании соревнований. Возняцки должна была добраться до финала, чтобы претендовать на первую строчку в мировой классификации.



Румынка, посеянная в Лондоне под первым номером, в стартовом матче обыграла японку Куруми Нару. Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжэн Сайсай (SR).

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