Возняцки: Макарова продемонстрировала великолепный теннис

Датчанка Каролина Возняцки (2) прокомментировала поражение от россиянки Екатериной Макаровой со счётом 4:6, 6:1, 5:7 во втором круге Уимблдона.



«Если посмотреть на турнирную сетку, мне по силам было обыграть 90 процентов теннисисток, которые выходили сегодня на корты Лондона. С оставшимися спортсменками у меня были бы хорошие шансы на успех. К сожалению, сегодня я проводила матч с теннисисткой, которая продемонстрировала великолепный теннис», — цитирует Возняцки Tennis World USA.



Потерпев поражение во втором круге травяного мэйджора, Возняцки лишилась возможности стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.