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Возняцки: Макарова продемонстрировала великолепный теннис

Возняцки: Макарова продемонстрировала великолепный теннис
Теннис / Уимблдон 2018

Датчанка Каролина Возняцки (2) прокомментировала поражение от россиянки Екатериной Макаровой со счётом 4:6, 6:1, 5:7 во втором круге Уимблдона.

«Если посмотреть на турнирную сетку, мне по силам было обыграть 90 процентов теннисисток, которые выходили сегодня на корты Лондона. С оставшимися спортсменками у меня были бы хорошие шансы на успех. К сожалению, сегодня я проводила матч с теннисисткой, которая продемонстрировала великолепный теннис», — цитирует Возняцки Tennis World USA.

Потерпев поражение во втором круге травяного мэйджора, Возняцки лишилась возможности стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона.

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