19 матчей Уимблдона перенесены с 4 на 5 июля

Игровая программа третьего игрового дня Уимблдона не была завершена из-за дождя. 17 матчей были прерваны, а ещё две встречи не успели начаться. Все 19 поединков будут включены в расписание четвёртого игрового дня, который пройдёт в четверг, 5 июля.

Уимблдон-2018. Остановленные матчи

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Гидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 6:1, 3:4

Андреас Сеппи (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — 3:6, 7:6, 3:6, 1:1 (больше у Сеппи)

Томас Фаббьяно (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:6, 6:3, 5:6 (ровно)

Джон Иснер (США, 9) — Рубен Бемельманс (Бельгия) — 6:1, 6:4, 6:7, 3:4 (0:30)

Стефанос Циципас (Греция, 31) — Джаред Доналдсон (США) — 6:3, 6:2, 3:6, 3:4

Филипп Кольшрайбер (25) — Жиль Мюллер (Люксембург) — 7:6, 6:6 (5:3)