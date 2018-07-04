Макарова: в матче с Возняцки удача была на моей стороне

Россиянка Екатерина Макарова проанализировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки (2) со счётом 6:4, 1:6, 7:5 во втором круге Уимблдона.



«На мой взгляд, я провела очень хороший матч. Мы встречались во втором круге US Open, и тогда мне удалось впервые обыграть Каролину после семи поражений кряду. Сегодня в течение всего дня я настраивалась, чтобы провести матч так, как в Нью-Йорке. Все прошло замечательно. Удача была на моей стороне, поэтому стоит поблагодарить бога», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.



За выход в четвёртый круг Макарова поспорит с чешкой Люси Шафаржовой, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую (32).

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.