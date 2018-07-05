Куэрри: постараюсь нейтрализовать сильные стороны Монфиса

Американец Сэм Куэрри (11) обыграл представителя Украины Сергея Стаховского и вышел в третий раунд Уимблдона – 7:6 (7:4), 6:3, 6:3. Следующим соперником сеяного теннисиста станет француз Гаэль Монфис, обыгравший итальянца Паоло Лоренци.
«Гаэль обладает прекрасной подачей. Он перемещается по корту невероятным образом. Несмотря на высокий рост, он способен быстро двигаться и наносить разящие удары. Француз может выигрывать розыгрыши, в ходе которых преимущества нет ни у одного из теннисистов. Я знаю сильные стороны Монфиса и постараюсь сделать всё, чтобы их нейтрализовать», — цитирует Куэрри пресс-служба ATP.
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