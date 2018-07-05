Макарова сыграет в миксте Уимблдона с Суаресом, Азаренко – с Дж. Марреем

В Лондоне состоялась жеребьёвка смешанного парного турнира Уимблдона. В итоговой сетке присутствует лишь одна представительница России – Екатерина Макарова в паре с бразильцем Бруно Суаресом посеяны на соревнованиях под вторым номером и начнут соревнования со второго раунда.

Лидерами посева стали хорват Мате Павич и канадка Габриэла Дабровски.

Прошлогодний победитель соревнований британец Джейми Маррей попробует повторить свой успех в паре с белоруской Викторией Азаренко. Год назад брат Энди Маррея выиграл трофей в дуэте со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис.



Неожиданно уступившая на старте одиночных соревнованиях украинка Элина Свитолина сыграет в паре с французом Николя Маю. Их соперниками по первому раунду станут мексиканец Сантьяго Гонсалес и американка Ракель Атаво.

Ни один россиянин не сыграет на парном турнире Уимблдона