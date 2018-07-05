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Макарова сыграет в миксте Уимблдона с Суаресом, Азаренко – с Дж. Марреем

Макарова сыграет в миксте Уимблдона с Суаресом, Азаренко – с Дж. Марреем
Теннис / Уимблдон 2018

В Лондоне состоялась жеребьёвка смешанного парного турнира Уимблдона. В итоговой сетке присутствует лишь одна представительница России – Екатерина Макарова в паре с бразильцем Бруно Суаресом посеяны на соревнованиях под вторым номером и начнут соревнования со второго раунда.

Лидерами посева стали хорват Мате Павич и канадка Габриэла Дабровски.

Прошлогодний победитель соревнований британец Джейми Маррей попробует повторить свой успех в паре с белоруской Викторией Азаренко. Год назад брат Энди Маррея выиграл трофей в дуэте со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис.

Неожиданно уступившая на старте одиночных соревнованиях украинка Элина Свитолина сыграет в паре с французом Николя Маю. Их соперниками по первому раунду станут мексиканец Сантьяго Гонсалес и американка Ракель Атаво.

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