Тиафо одолел Беннето и может встретиться с Хачановым на Уимблдоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в третий круг Уимблдона, в четырёх партиях обыграв представителя Франции Жюльена Беннето со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. Фрэнсис 22 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Тиафо поспорит с победителем поединка Маркос Багдатис (Кипр) — Карен Хачанов (Россия).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.