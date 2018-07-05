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Макарова и Звонарёва с победы стартовали в парном разряде Уимблдона

Макарова и Звонарёва с победы стартовали в парном разряде Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Екатерина Макарова и Вера Звонарёва начали выступление в парном разряде Уимблдона с победы над соотечественницей Анной Блинковой и чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 6:3, 6:4. Следующими соперницами Екатерины и Веры станут либо бельгийка Элисе Мертенс и голландка Деми Схурс (8), либо румынка Сорана Кырстя и испанка Сара Соррибес-Тормо.

Ещё одна россиянка Ирина Хромачёва в дуэте со словенкой Далилой Якупович уступила американке Ване Кинг и словенке Катаржине Среботник со счётом 2:6, 2:6. Во втором круге Кинг и Среботник встретятся с китаянкой Хань Синьюнь и Луксикой Кумкхум из Таиланда (Q).

Уимблдон — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 16:40 МСК
Екатерина
Макарова
Вера
Звонарёва
Анна
Блинкова
Маркета
Вондроушова
6:3 6:4
Уимблдон — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 16:55 МСК
Далила
Якупович
Ирина
Хромачёва
Ваня
Кинг
Катарина
Среботник
2:6 2:6
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