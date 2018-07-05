Макарова и Звонарёва с победы стартовали в парном разряде Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова и Вера Звонарёва начали выступление в парном разряде Уимблдона с победы над соотечественницей Анной Блинковой и чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 6:3, 6:4. Следующими соперницами Екатерины и Веры станут либо бельгийка Элисе Мертенс и голландка Деми Схурс (8), либо румынка Сорана Кырстя и испанка Сара Соррибес-Тормо.

Ещё одна россиянка Ирина Хромачёва в дуэте со словенкой Далилой Якупович уступила американке Ване Кинг и словенке Катаржине Среботник со счётом 2:6, 2:6. Во втором круге Кинг и Среботник встретятся с китаянкой Хань Синьюнь и Луксикой Кумкхум из Таиланда (Q).