Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка Виталия Дьяченко (Q) во втором круге Уимблдона победила американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 27-летняя уроженка Сочи, занимающая 132-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дьяченко — Кенин на Уимблдоне.

В третьем круге соперницей Дьяченко станет либо латвийка Елена Остапенко (12), либо бельгийка Кирстен Флипкенс. Поединок за выход в 1/8 финала состоится в субботу, 7 июля.