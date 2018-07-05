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Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Виталия Дьяченко (Q) во втором круге Уимблдона победила американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 27-летняя уроженка Сочи, занимающая 132-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дьяченко — Кенин на Уимблдоне.

В третьем круге соперницей Дьяченко станет либо латвийка Елена Остапенко (12), либо бельгийка Кирстен Флипкенс. Поединок за выход в 1/8 финала состоится в субботу, 7 июля.

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 17:20 МСК
Софья
Кенин
Виталия
Дьяченко
4:6 1:6
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