Россиянка Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка Виталия Дьяченко (Q) во втором круге Уимблдона победила американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 27-летняя уроженка Сочи, занимающая 132-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дьяченко — Кенин на Уимблдоне.
В третьем круге соперницей Дьяченко станет либо латвийка Елена Остапенко (12), либо бельгийка Кирстен Флипкенс. Поединок за выход в 1/8 финала состоится в субботу, 7 июля.
Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.