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Дель Потро о разгроме Лопеса: я сыграл практически идеально

Дель Потро о разгроме Лопеса: я сыграл практически идеально
Теннис / Уимблдон 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал собственный выход в третий раунд Уимблдона. В трёх партиях он обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса – 6:4, 6:1, 6:2. В матче следующего раунда дель Потро встретится с французом Бенуа Пэром.

«Это был отличный матч – я играл практически идеально. Бенуа – сложный соперник. Он обладатель множества талантов и может выполнить практически любой удар. У него прекрасно получаются укороченные, подачи, удары слёта», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 18:50 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Фелисьяно
Лопес
6:4 6:1 6:2
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