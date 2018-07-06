Дель Потро о разгроме Лопеса: я сыграл практически идеально

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал собственный выход в третий раунд Уимблдона. В трёх партиях он обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса – 6:4, 6:1, 6:2. В матче следующего раунда дель Потро встретится с французом Бенуа Пэром.



«Это был отличный матч – я играл практически идеально. Бенуа – сложный соперник. Он обладатель множества талантов и может выполнить практически любой удар. У него прекрасно получаются укороченные, подачи, удары слёта», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

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