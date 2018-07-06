Младенович: Татьяна и Серена — это прекрасные примеры для всех женщин мира

Француженка Кристина Младенович рассказала, что её восхищают теннисистки, возвращающиеся в тур после рождения детей, а также поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в третьем круге Уимблдона.

«В первую очередь меня впечатляют девушки, женщины, которые вернулись в тур, став мамами. Серена — великая чемпионка. Она легенда нашего вида спорта. Я не хочу сказать, что ей было легко вернуться, но я ожидала, что всё у неё получится.

Есть такие игроки, как Татьяна Мария, которая также смогла вернуться после рождения ребёнка и сейчас, пожалуй, демонстрирует лучший теннис в своей карьере. Это вдохновляет. Думаю, подобные истории — это чудесно. Я очень уважаю их, потому что иногда сама стараюсь представить себя в аналогичной ситуации. Что бы я смогла сделать? Как моя жизнь изменилась бы? Мы все девушки и женщины, и жизнь — это не только теннис. Татьяна и Серена — прекрасные примеры для всех женщин мира.

Помню, что наша предыдущая встреча с Сереной прошла в упорной борьбе. У меня было много шансов, но по итогам той игры жалеть мне было не о чем. Серена мощно подавала. Это её главное оружие, мы все об этом знаем.

Для меня большая честь сыграть с ней. Я знаю, чего ожидать. Когда она выходит на корт, то всегда уверена в себе. Она знает, что демонстрирует отличный теннис. В противном случае она бы не выступала. Думаю, в первых играх она это доказала. Чтобы победить её, мне нужно будет показать великолепную игру", — цитирует Младенович официальный сайт тура.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.