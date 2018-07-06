В. Уильямс уступила Бертенс в третьем круге Уимблдона

Голландка Кики Бертенс (20) пробилась в четвёртый круг Уимблдона, обыграв американку Винус Уильямс (9) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 8:6.



Матч длился 2 часа 39 минут. Бертенс выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету многоопытной американки 2 эйса, 7 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.



В четвёртом круге соревнований в столице Великобритании Бертенс встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 29). Эта встреча состоится позднее.

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