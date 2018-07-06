Бертенс: до сих пор не могу поверить, что обыграла Винус Уильямс

Голландка Кики Бертенс (20) прокомментировала победу над американкой Винус Уильямс (9) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 8:6 в третьем круге Уимблдона.



«Я всё ещё не могу поверить, что обыграла Винус. Это была настоящая баталия. Мы встречались с Уильямс в Майами, у меня были матчболы, но в итоге я потерпела поражение. Конечно, этот проигрыш сидел у меня в голове. Впрочем, во время игры я подумала: «Это третий круг Уимблдона, тебе нечего терять, нужно просто играть в свой теннис».



Я очень рада, что впервые в карьере прошла в четвёртый круг травяного мэйджора. На этом покрытии очень тяжело действовать агрессивно, но сегодня это стало ключом к победе. Я горжусь собой, поскольку показала прекрасную игру», — приводит слова Бертенс официальный сайт Уимблдона.

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