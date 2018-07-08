Дель Потро: Федерер и Надаль — фавориты турнира, но есть и другие сильные игроки

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро, вышедший в четвёртый раунд Уимблдона после победы над французом Бенуа Пэром в трёх партиях, прокомментировал эту победу и поделился ожиданиями от дальнейшего выступления на турнире.



«Я не знаю, как далеко пройду на этом турнире, но я уверен в своих силах. Я знаю свою игру, знаю, что она хорошо подходит для травяного покрытия. Хорошо, что я победил в трёх партиях — меньше нагрузки на моё тело. Сейчас у меня не болит запястье, это позволяет мне чаще бить двуручным бэкхендом, что идёт на пользу моей игре.



У меня были шансы завоевать здесь титул несколько лет назад, когда я проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале. Сейчас я не забегаю вперёд, иду от матча к матчу. Посмотрим, что получится. Но Роджер и Рафа, как обычно, фавориты, хотя есть и другие игроки, которые могут сказать своё слово на финальных стадиях турнира», — приводит слова дель Потро The Guardian.