Кубок Хопмана может прекратить своё существование после 2020 года

Кубок Хопмана, традиционно открывающий теннисный сезон в Австралии в конце декабря — начале января, в 2020 году может исчезнуть из календаря.



По сообщениям Perth Now, турнир может лишиться финансирования штата Западная Австралия, в котором проводится, в связи с возрождением ATP World Team Cup. Это соревнование будет проходить под эгидой ATP и теннисной федерации Австралии, а призовой фонд должен составить $ 20 млн. При этом, в отличие от Кубка Хопмана, на World Team Cup будут начисляться рейтинговые очки — как и в предыдущей версии этого соревнования, которая проводилась в Дюссельдорфе (Германия) перед стартом «Ролан Гаррос».



Федерация тенниса Австралии, однако, заявила, что соглашение по поводу проведения Кубка Хопмана в Перте действует до 2022 года и обязательства будут выполнены.