9 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Италии Камила Джорджи и россиянка Екатерина Макарова. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Макарова на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с россиянкой Евгенией Родиной (Q).

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Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.