Возняцки: буду удивлена, если Макарова далеко пройдёт на Уимблдоне

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от россиянки Екатериной Макаровой во втором круге Уимблдона со счётом 4:6, 6:1, 5:7.

«Макарова продемонстрировала прекрасный теннис. Не знаю, сможет ли она на таком же уровне играть дальше. Это обидное поражение, потому что я чувствовала, что могу продемонстрировать отличный результат. Макарова сильно удивит меня, если пройдёт далеко. Но сегодня я сделала всё, что могла. Этого оказалось недостаточно», — приводит слова Возняцки Metro.

Потерпев поражение во втором круге травяного турнира «Большого шлема», Возняцки лишилась возможности стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона.

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.