Пэр: дель Потро – один из самых мощных игроков тура

Француз Бенуа Пэр прокомментировал своё поражение в третьем круге Уимблдона от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) – 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.



«Перед Уимблдоном я снова почувствовал боль в колене, но ближе к старту турнира она прошла. Я просто каждый день накладываю специальный тейп, и он добавляет мне спокойствия.



Дель Потро обладает мощнейшим форхендом, а его подача просто сумасшедшая. Думаю, он один из самых мощных игроков тура», – цитирует Пэра Tennis World USA.



Соперником дель Потро по матчу 1/8 финала Уимблдона станет француз Жиль Симон.