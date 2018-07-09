С. Уильямс: сколько Уимблдонов я выиграла? 6 или 7? Я уже не помню

Американка Серена Уильямс высказалась относительно собственной мотивации на Уимблдоне.
«Я не чувствую необходимости выиграть ещё один Уимблдон. Я тут уже побеждала уже сколько раз, шесть? Семь? Хорошо, семь. Я уже и не помню. Мне нечего терять, так же как и нечего доказывать. Всё, что сейчас происходит, похоже на бонус в моей карьере», – цитирует Серену пресс-служба Уимблдона.
В матче четвёртого круга травяного мэйджора Серена встретится с представительницей России Евгенией Родиной.
36-летняя американка семь раз побеждала на Уимблдоне в одиночном разряде и ещё шесть – в парном. Кроме того в её активе одна победа в Лондоне в миксте.