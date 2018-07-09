Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина (14) в четвёртом круге Уимблдона одержала волевую победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Элисон, которая располагается на 47-й строчке в женской табели о рангах, сделала по 5 эйсов и двойных.

За выход в первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема» Касаткина поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.