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Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Дарья Касаткина (14) в четвёртом круге Уимблдона одержала волевую победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Элисон, которая располагается на 47-й строчке в женской табели о рангах, сделала по 5 эйсов и двойных.

За выход в первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема» Касаткина поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Уимблдон (ж) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 15:15 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Дарья
Касаткина
7:6 3:6 2:6
Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона
Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.
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