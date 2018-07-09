Россиянка Родина взяла 4 гейма у Серены Уильямс в 1/8 финала Уимблдона

Россиянка Евгения Родина (Q) в четвёртом круге Уимблдона уступила американке Серене Уильямс (25) со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. 28-летняя москвичка, занимающая 120-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 4 двойные и 10 невынужденных ошибок, сделала 5 виннеров и реализовала 1 брейк-пойнт из 2, проиграв 5 геймов на своей подаче. Серена записала себе в актив 10 эйсов и 30 виннеров при 3 двойных и 11 невынужденных.

В четвертьфинале Уильямс-младшая сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Родина — С. Уильямс на Уимблдоне.