Макарова вышла в третий круг Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес во втором круге Уимблдона в смешанном парном разряде переиграли китаянку Чжан Шуай и австралийца Джона Пирса со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Российско-бразильский дуэт реализовал единственный брейк-пойнт и не проиграл ни гейма на своей подаче.

Следующими оппонентами Екатерины и Бруно станут американцы Слоан Стивенс и Джек Сок. Напомним, что Макарова и Суарес являются победителями Открытого чемпионата США-2012 в миксте.