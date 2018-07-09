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Макарова вышла в третий круг Уимблдона в миксте

Макарова вышла в третий круг Уимблдона в миксте
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес во втором круге Уимблдона в смешанном парном разряде переиграли китаянку Чжан Шуай и австралийца Джона Пирса со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Российско-бразильский дуэт реализовал единственный брейк-пойнт и не проиграл ни гейма на своей подаче.

Следующими оппонентами Екатерины и Бруно станут американцы Слоан Стивенс и Джек Сок. Напомним, что Макарова и Суарес являются победителями Открытого чемпионата США-2012 в миксте.

Уимблдон — микст 2018. 2-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 18:45 МСК
Джон
Пирс
Чжан
Шуай
Екатерина
Макарова
Бруно
Суарес
6:7 3:6
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